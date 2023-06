“Depende de cuál has invitado...”: Belén Mora echó al agua a JC Rodríguez en pleno despacho de “Contigo en la mañana”

La comediante Belén Mora tuvo una aparición especial en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, el cual tildó como el mejor espacio matutino que hay, y en su exprés estadía, echó al agua al animador Julio César Rodríguez.

El conductor le contó a “Belenaza” que casi llega de “paracaidista” a su cumpleaños durante el fin de semana, y ella le dijo que sí se había enterado de eso. “No quise entrar en detalles, pero ahora que tú lo revelas”, comenzó.

“De repente una amiga que no voy a decir quién es, me dice ‘Che, Belén’, y yo le digo ‘¿Qué Yamila? ¡Viene Julito!’. Le digo ‘ya, pero ¿Con cuál?’, me dice ‘depende de cuál has invitado’”, dijo la comediante despertando las risas de JC y el periodista Luis Ugalde.

“‘No la invité', (Yamila dijo) ‘Ah no, entonces puede que venga’, pero eso po’. Ahí se las dejo”, continuó Belén. Las risas siguieron en el estudio, y hasta Julio hizo como que se retiraba del estudio.

Mora después de irse de tarro, dijo que se iba a ir y le aprovechó de mandar un recado al animador, “Julito, cuente conmigo cuando quiera”, comentó.

Finalmente, JC salió a aclarar el episodio que estaba medio nebuloso, por lo que dijo “se malinterpreta mi buena intención de preguntar si hay una persona para que no hayan malos entendidos, eso no más”. Belén respondió que no estaba esa persona.