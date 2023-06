“Es un poeta”: Prince Royce asegura que Beto Cuevas es un gurú y reveló que ha salido a carretear con los jurados de “The Voice”

Prince Royce es uno de los coaches de la versión nacional de “The Voice”, en donde ha tenido la oportunidad de compartir con algunos exponentes de la música nacional como es Francisca Valenzuela y el vocalista de La Ley, Beto Cuevas.

En este contexto, es donde el cantante dominicano nos contó cómo ha sido su experiencia en el territorio chileno, esto ya que hace más de tres meses que se encuentra viviendo en nuestro país.

En una conversación con Publimetro, el talento contó “Me quedo acá en el hotel hace dos o tres meses, y he tenido la oportunidad de recorrer lugares cercanos” como Viña del Mar, el sector Oriente y algunos viñedos.

La amistad con Fran y Beto

Con respecto a su trabajo en el programa de talentos de Chilevisión, Royce sostuvo que “ha sido una experiencia muy bonita porque he tenido la oportunidad de ver el talento de Chile, no es que no me lo esperaba, pero hay harto aquí, y de diferente géneros (...) la gente canta y tiene carisma”.

Asimismo, reveló que gracias al espacio “he tenido un reencuentro con canciones antiguas, que no he escuchado en mucho tiempo”.

“También he aprendido harto de mis colegas, del Puma, de Beto y de Fran. Sus historias, sus vivencias y de sus conocimientos con la música. Este tiempo ha sido de aprendizaje para mí”, afirma.

Sobre su relación fuera de la pantalla, el intérprete de “Corazón Sin Cara” reveló que se han juntado a “janguear” (divertirse).

“Estamos mucho tiempo y compartimos mucho. La verdad es que creo que hemos tenido buena química en el show, no hemos tenido ningún problema, ni nada de eso. Uno siempre piensa que pueden haber desacuerdos pero en este caso no”.

“La verdad es que aquí la gente ha sido súper profesional. Súper atentos, no puedo decir nada malo de Chile”, agregó.

Canciones chilenas favoritas de Prince Royce

Un dato no menor, es que Prince Royce se ha dado el tiempo de escuchar con atención algunos de los temas de sus nuevos amigos chilenos.

Tras consultarle sobre cuáles canciones han llegado a su oído, el artista detalló que mientras están “en la habitación de maquillaje escuchamos una canción de Beto que dice “sin dolor no te haces feliz… Sin amoooor”, entonó la famosa melodía de La Ley.

“También hay una de Fran que me gusta pero se olvidó jajajá, pero es bien como empoderante a las mujeres”, reveló entre risas.

“En el cuarto - tras bambalinas de The Voice- siempre ponemos nuestra música para estar en el “zone”, comentó a nuestro medio.

En la misma línea, aprovechó de lanzar algunas flores a sus compañeros: “La Fran es muy talentosa, toca piano y Beto también toca guitarra”.

Con respecto a Cuevas, Royce lo calificó como “un gurú” puesto que “habla hasta francés, tiene muchas experiencias, muchas historias. Me gusta escucharlo hablar porque habla súper bien, súper lindo… es un poeta. La verdad es que disfruto mucho hablar con ellos”, confesó.

Finalmente, nos reveló que ha agarrado algunas costumbres de los chilenos: “O sea, no sé me ha pegado el acento, pero sí, definitivamente es imposible no sentirse un poquitito chileno estando aquí. Acostumbrarse a la comida, a la gente, a los horarios”, cerró.