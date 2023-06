“Estamos súper tranquilos con las expectativas”: Cristián Arriagada relajado ante la competencia de “Dime con quién andas”

La nueva teleserie de Chilevisión, “Dime con quién andas”, ya tiene fecha de estreno. El próximo martes 20 de junio, arrancarán las transmisiones de la producción de la área dramática que tiene al actor Cristián Arriagada como uno de los protagonistas.

Durante el lanzamiento de la teleserie, el actor habló en exclusiva con Publimetro sobre el escenario actual de las teleseries chilenas, considerando la fuerte área dramática de Mega que se presenta como competencia, y cómo esperan cautivar a la audiencia.

“Estamos súper tranquilos”

“Acá tenemos una historia y un producto de una factura súper exigente, muy alta. No solo porque se reabre el área dramática de Chilevisión, sino que estamos en la plataforma de Paramount que nos exige estar en un estándar internacional. Ya esa es una gran diferencia en términos audiovisuales”, partió.

“Nosotros y los ejecutivos estamos súper tranquilos con las expectativas. Estamos haciendo una teleserie, un producto que es súper honesto, que lo estamos trabajando desde hace casi nueve meses”, agregó el actor.

“Obviamente uno quiere que le vaya bien, que le vean en familia, que lo pasen bien, está muy entretenida. A mí no me preocupa tanto pensar en ganar o perder, me emociona que haya una fuente laboral para las teleseries y la ficción en Chile. Hoy día solamente la tiene un solo un canal, estamos dando la posibilidad de que haya otro, y ojalá permanezca”, cerró Arriagada.