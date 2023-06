¿Igualita que tú? Madre de Shakira fue como Clara Chía pero ella sí tuvo su final feliz

Shakira posteó una imagen tierna con su madre mientras operaban a su padre en Cartagena. Pero muchos recuerdan que la historia de Nidia Ripoll es similar a la que ahora sufre su hija con Clara Chía y Piqué. Pero esta sí tuvo un final feliz.

Esto se ha sabido desde siempre en Barranquilla, la ciudad natal de la cantante, y por supuesto, el señor William Mebarak, quien es también columnista, lo confesó alguna vez.

Todo lo narró el propio padre de Shakira para el periódico La Vanguardia, hace más de diez años.

William Mebarak, padre de Shakira, estaba casado al igual que Piqué cuando conoció a Nidia Ripoll.

La vida del padre de Shakira pende de un hilo: la barranquillera lo deja todo por estar con él (Instagram: @shakira)

El padre de Shakira, William Mebarak, estuvo casado por años con Lucila Otero. Con ella tuvo diez hijos. Uno falleció cuando Shakira solamente tenía dos años.

“Después de William [el primogénito] tuve siete hijos más con mi primera esposa. Por desgracia el mayor murió de joven en un accidente conduciendo su automóvil. Hace muchos años, pero aún lloro cuando pienso en ello”, recordó el hombre en una entrevista que ofreció al periódico español ‘La Vanguardia’, hace 10 años.

Asimismo, el hombre, que actualmente tiene 91 años, y que se encuentra batallando con algunas dificultades de salud, no tuvo problema en revelar que él conoció a su actual esposa y madre de Shakira cuando él aún seguía casado con Otero.

De acuerdo con su testimonio, no le importó arriesgar su matrimonio cuando conoció a Nidia Ripoll, quien para ese entonces tenía unos veinte tantos años y él 43.

Así reaccionó la mamá de Piqué al saber que Shakira se reinstaló en su casa

Después de saberse que Shakira ya está instalada en la ciudad y no le ha importado pasarle por la cara el ‘upgrade’ que tuvo en su vida a sus expareja y su exsuegros, pues aparentemente dio un paseo con el piloto Lewis Hamilton,

Fue gracias al periodista español Jordi Martín, que se supo la reacción de Monserrat ante el regreso de la barranquillera.

“Shakira ya instalada de nuevo. ¿Temes que te vuelvan a poner a la bruja dirigida a la casa?”, le gritaba el paparazzi a la mamá de Piqué.

Justamente, eso es lo que los fans de Shakira esperan que la colombiana le haga a su ex suegra y le siga ‘pasando factura’ por haberla traicionado , permitiendo que su hijo metiera a la ‘a moza’ a la casa.

“Ojalá Shakira no se haya regresado de Barcelona sin haberle puesto nuevamente, a su ex suegra, la brujita en el balcón.”, “Lo mejor que le pasó fue darse cuenta de los vampiros energéticos que tenía a su alrededor: su ex y su ex suegra”, “queremos la bruja de vuelta” o “No hay necesidad de que Shakira vuelva a colocarle la bruja, porque “la bruja” es Monserrat”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.