José Miguel Viñuela admitió que tuvo una amante en su juventud: “No fue por calentura”

José Miguel Viñuela sorprendió al revelar que tuvo una amante muchos años atrás. Aseguró que fue cuando era un veinteañero, pololeaba y se sentía enganchado de esta segunda mujer.

A raíz de que conversaban acerca de las infidelidades en la reciente edición de “Tal Cual”, el animador dio a conocer esta situación que vivió en el pasado, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“A mi juicio, cuando tú tienes una amante, encuentro que tu cabeza vive estresada de que no te pillen”, aseguró el rostro de TV+.

Frente a las bromas de Raquel Argandoña y Jordi Castell, el comunicador relató esta experiencia: “Una vez tuve un amante, pero fue por un accidente (…) llegó y no me di cuenta. Estaba pololeando, fue una sola vez”, reveló el periodista.

“Debo reconocer que estaba en una relación y me enganché con otra persona”, explicó.

Consultado acerca de cómo surgió este romance fugaz, el conducor indicó que “para haber llegado a tener una amante, es porque realmente sentí que me enganché de ella, no fue por calentura, fue por sentimiento (…) sentía que estaba enamorado de las dos y no sabía cómo salir de eso”.

“Yo era cabro chico, fue hace unos 30 años, tenía veintitantos”, añadió.

Sobre el tema de la infidelidad, José Miguel Viñuela realizó una reflexión.

“Lo único que quiero decir con esto es que no lo pasé bien, porque vivía estresado, uno anda partido en dos y eso te destruye la vida”, sentenció.