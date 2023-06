Los hijos de Harry y Meghan no fueron felicitados en su cumpleaños por la Corona Británica

Dicen que el tiempo cura las heridas, sin embargo, en este caso pareciera que lejos de curarlo, más bien se agigantan las diferencias entre príncipe Harry, Meghan Markle y el Palacio de Buckingham, ya que cada vez son más marcadas y vaticinan sin duda alguna un panorama bastante negro en el futuro de dicha relación.

Además de los fuertes rumores sobre una posible separación y divorcios de los duques de Sussex, un nuevo capítulo golpeó fuerte al hijo menor de la recordada Lady Di, al tratarse de un particular episodio de olvido que involucró a sus hijos, Archie y Lilibet, nietos de la máxima autoridad de la Corona Británica, el Rey Carlos III.

Omisión de importante fecha

Por descuido o con intención, la realidad indica que la Monarquía del Reino Unido no saludó ni felicitó de manera oficial a ninguno de los dos hijos de Harry y Meghan en la fecha de sus respectivos cumpleaños, a pesar de que ambos infantes son mencionados en el sitio web Real como príncipe y princesa.

Archie cumplió el pasado 6 de mayo, casualmente el mismo día en que su abuelo paterno fue coronado como el nuevo Rey. Su hermana, Lilibet, cumplió dos años el 4 de junio y ambos festejos se habrían desarrollado en íntimo junto a sus padres.

Hasta los momentos, desde la realeza no se ha dado ninguna explicación del porqué los dos cumpleaños de los nietos del Rey fueron omitidos, sin embargo, el rumor y suposición más fuerte entre los distintos medios ingleses es que con respecto a Archie, al cumplir el mismo día de la coronación, el protocolo prefirió no mencionarlo para no quitarle protagonismo al magno evento.

Por parte de Lilibet, todo fue como medida de castigo de las autoridades de la corona ante la tajante decisión de Harry y Meghan de desligarse de sus obligaciones reales, así mismo, por mudarse al continente americano y, sobre todo, por divulgar mediante entrevistas y documentales la vida íntima de muchos de los protagonistas de la monarquía.