“No es algo ajeno a ninguna mujer”: Vesta Lugg llamó a las mujeres a realizarse los exámenes preventivos para el cáncer de mama

La cantante Vesta Lugg registró en sus historias de Instagram todo el proceso de su ida al doctor para realizarse una ecomamaria preventiva. Ella señaló que esto fue motivado por la historia de Aylén Milla, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años.

Ella partió contando que fue en la mañana a la clínica para hacerse la ecomamaria preventiva, “tengo 28 años y mi doctora me dijo que las mamografías son recomendadas a partir de los 30. La historia de Aylén Milla me conmovió y sin sentir ningún bulto ni dolor, vine a hacerme una acción preventiva”, escribió.

“Estaba un poco nerviosa y me siento con el deber de motivar a las mujeres de todas las edades a la prevención. Sé que la salud en este país no permite a todos a acceder a lo mismo, y en mi colegio no me hablaron de la salud femenina en general”, agregó la influencer.

“Un riesgo para todas”

Vesta informó que el proceso no requirió de ninguna preparación previa, ni inyecciones, ni nada invasivo. Sobre el examen relató que “duró aproximadamente 20 minutos. Me pusieron una bata y te desvistes sólo la parte de arriba del cuerpo”.

“El doctor fue pidiéndome desvestir la bata por partes y colocaba gel a medida que iba avanzando por los sectores por donde pasaba la máquina. Me revisó ambas mamas y cuando terminó, se retiró para que me pusiese limpiar el gel y volver a vestirme”, continuó.

Finalmente, la influencer reiteró que este examen fue inspirado en la vivencia de Milla. “Me conmovió y me concientizó a la realidad, esto no es algo ajeno a ninguna mujer, ni tampoco es algo de mujeres mayores, si no que realmente es algo que está ahí como riesgo para todas”, concluyó Vesta Lugg.