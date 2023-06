“No tengo puta idea”: Faloon Larraguibel quedó para adentro con pregunta de Maly Jorquiera

En el programa Hazte Ver de Maly Jorquiera, estuvo la periodista Faloon Larraguibel, en donde se vivió un momento cargado emotivamente. Y es que la comediante le hizo una pregunta directa al hueso, que claro, debido a su separación con Jean Paul Pineda, no era tan fácil de responder.

“Además de mamá también eres mujer, trabajas y te sacas la mugre, ¿cómo estás en ese ámbito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres para ti? Aparte de estos tres… porque los niños se van a ir algún día, te falta, pero cómo estás dentro de tu persona...”, le dijo Jorquiera.

“No tengo tiempo, me lo preguntai y no sé qué es lo que quiero, sigo un día a la vez, hoy día voy a hacer lo que tengo que hacer”, dijo Faloon.

Agregó que “no sé qué es lo que quiero en diez años más, no sé qué es lo que quiero en un año más. No sé qué es lo que quiero. No tengo puta idea”.