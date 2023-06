Pedro Carcuro reacciona a rumor de su partida a Mega: “Como diría el ‘Sapito’ Livingstone, una mentira morrocotuda”

Este martes la noticia del espectáculo era la supuesta partida de Pedro Carcuro a Mega tras 54 años en TVN. “Me Late” aseguraba que el canal privado le había ofrecido revivir su programa de entrevistas “De Pé a Pá”, y la contraoferta del canal estatal no había sido de su agrado.

Luego en la tarde TVN salió al paso y confirmó que el comunicador había renovado su contrato. “El profesional es parte de la señal desde su fundación hace 54 años, y sigue ligado al Área Deportiva y será protagonista de la transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, donde ya ha conducido el programa “Rumbo a Stgo 2023″, que se emite los domingos a las 15 horas”, indicó el canal.

En conversación con La Hora, Carcuro precisó que “hoy por la mañana un amigo me mando esa información y no lo podía creer”, dijo el periodista en conversación con La Hora, agregando que “la información es una mentira rotunda, de verdad, no sé de donde sacan al algo, como diría el ‘Sapito’ (Livingstone), una mentira morrocotuda”.

Carcuro además señaló que “no me ha llamado nadie, ni si quiera una llamada perdida, de verdad a esta altura, por nada del mundo me iría de TVN”.