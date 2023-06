“Total, no estoy en ningún canal”: Belenaza se queja en matinal de CHV y dice verlos a diario

La comediante Belén Mora interrumpió un contacto en directo de “Contigo en la Mañana”, pues no aguantó las ganas de conocer al notero Luis Ugalde, a cargo del despacho la mañana de este miércoles.

“¡Lo logré! ¡Luchen por sus sueños!”, compartió en una publicación de Instagram, donde se refiere a que el periodista de CHV es su “amor platónico”. Mientras, su pareja, Toto Acuña, tomó con “molestia” este gesto de la Belenaza.

“Aquí viendo cómo mi mujer se jotea a Luchito Ugalde frente a todo Chile”, comentó el ex “Morandé con Compañía”.

Una vez que hubo mirado el post de Toto, Monserrat Álvarez hizo uso de la palabra en el estudio del matinal. “Parece que no le está gustando tanto este joteo al aire”, señaló la conductora.

“No, si yo estoy enamoradísima del Toto, pero él sabe que yo admiro profundamente a Luchito Ugalde y a todo el equipo”, hizo la aclaración la standapera. En todo caso, no era una broma, pues efectivamente ve todos los días “Contigo en la Mañana”.

“Me encantan, son el mejor matinal de Chile, lo dije y qué. Total no estoy en ningún canal, no hay acuerdo comercial ni nada. Ahora que tengo guagua chica los veo todos los días y me encantan lo que hacen”, añadió la humorista.

“Cariños a todos. Cariños a Monse, a Roberto (Cox). Hay que darle cariño igual. No estamos de acuerdo en muchísimas cosas, Roberto, pero te respeto. El respeto es lo principal”, indicó Mora.

“Muy bien. Así me gusta, Belén”, comentó el periodista.