Una actriz vivió un suceso paranormal cuando grababa una telenovela en un hospital abandonado

Se trata de la actriz colombiana Alisson Joan, quien interpretó el papel de Nayibe en la telenovela Romina Poderosa. Fue cuando le tocaba filmar un capítulo de la producción en un hospital abandonado que le tocó vivir una experiencia paranormal. Para su buena suerte, le toco como zona de vestuario la morgue del mismo, por lo que todo se tornó escalofriante cuando escuchó algo inusual.

[ -Lea También: El aterrador testimonio de mujer que vivió varias experiencias paranormales en el centro comercial donde trabajaba ]

“Me pusieron a cambiarme en la morgue, entonces yo estaba ahí cambiándome claramente, pero yo estaba hablando durísimo porque tenía susto, pero era como para acompañarme a mí misma en mi soledad y mientras me cambiaba y hacía bulla me susurraron ‘pasito, pasito’. Casi me desmayo. Después lo analicé y fue como okey, tal vez fue como un llamado al respeto”, aseguró Joan en una entrevista para Caracol TV.

Según lo que contó al medio televisivo, una vez que sucedió eso, la actriz salió del lugar. Aseguró que nunca más volvería a cambiarse en la morgue debido al imprevisto suceso que se le presentó en ese momento.

Así luce una morgue. Imagen Referencial

Directamente escogió hacerlo en los camerinos y donde se encontraba todo el equipo de maquillaje. De igual manera, aseguró que uno de sus compañeros logró escuchar lo sucedido, por lo que no necesitó de más testigos para que le creyeran el momento de terror que vivió previo a grabar un capítulo.

“Me pusieron a cambiarme en la morgue, entonces yo estaba ahí cambiándome claramente, pero yo estaba hablando durísimo porque tenía susto, pero era como para acompañarme a mí misma en mi soledad y mientras me cambiaba y hacía bulla me susurraron ‘pasito, pasito’. Casi me desmayo. Después lo analicé y fue como okey, tal vez fue como un llamado al respeto”, agregó.

Lo único que puso concluir la actriz fue que de pronto, al estar en el lugar, la voz tenebrosa que escuchó fue un llamado de respeto al lugar donde ella se encontraba. De acuerdo a sus testimonio, esto sería una lección que se llevaría para toda la vida.