Vale Caballero anunció las buenas nuevas: está embarazada de su esposo, Samito

Hace un par de meses que Vale Caballero y Sami se comprometieron en sagrado matrimonio, y ahora la parejita reveló que están a la espera de su primer hijo.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer decidió compartir esta buena noticia con sus más de 4 millones de seguidores de la red social.

“Baby en camino. No se imaginan lo felices que estamos con Samito chiquillos! Verlo y escuchar su corazoncito fue tan emocionante”, expresó en la plataforma.

Claramente los fanáticos de la exmodelo de “El Último Pasajero” no dudaron en dejarle mensajes felicitándola por este nuevo paso en su vida.

“Te deseo lo mejor a ti, a tu esposo y a tu hijito”, “Te sigo todo tu contenido desde 2017 he visto toda tu evolución y real admiro demasiado esta relación”, “Vas a ser la mejor mamá que he visto”, “Aún me acuerdo cuando en el 2015 escuchaba la canción que Sami te escribió, felicidades Vale”; fueron algunas de las reacciones.