Vanesa Borghi compartió emotivo mensaje en su cumpleaños: “Si bien debo festejar la vida misma, no estoy completa”

A finales de mayo, la modelo argentina Vanesa Borghi sufrió la trágica pérdida de su pequeña hija Clara de seis meses de gestación. Hoy es su cumpleaños y confesó que no es una fecha que recibe con alegría, considerando el difícil momento que está viviendo.

“Hoy es mi cumple. Siempre me ha gustado festejarlo, pero este es un año distinto”, partió. “Tengo sentimientos encontrados. Si bien debo festejar la vida misma, no estoy completa. Lo que sería el mejor cumpleaños de mi vida, ya no lo es”, agregó la modelo.

“Ni yo sé cómo reaccionar este 14 de junio. El año que se fue me dejó muchas enseñanzas, pero por sobre todas las cosas una muy cierta, disfrutar cada momento ya que no sabemos qué pasará después. Así que hoy trataré de hacer eso con los más cercanos. (Espero que se cumplan mis deseos)”, cerró Borghi.