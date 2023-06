Bella Ramsey se sincera con respecto a su sexualidad

Con apenas 19 años, Bella Ramsey se convirtió en el ambiente artístico hollywoodense en una verdadera revelación en los últimos años, gracias a sus papeles desarrollados en Games of Thrones, The worst witch e Hilda, sin embargo, no cabe duda que su actuación en The last of us hasta ahora ha sido su punto más alto.

Y como es costumbre cuando alguien se hace famoso, la prensa y millones de seguidores han comenzado la búsqueda de querer abarcar más detalles personales de la actriz inglesa y entre los temas que más se han generado preguntas e incertidumbre se encuentran el de su preferencia sexual.

Para suerte de todos los indagadores, además de sus actuaciones, una de las cualidades que se le han conocido a Ramsey es que no teme expresarse ante la prensa y lejos de escapar de ciertos temas incómodos para muchos, ella no oculta lo que siente y piensa, así mismo lo demostró en los últimos días en una entrevista concedida a Vogue, donde dio detalles sobre su sexualidad.

Preferencia sexual

En la nueva edición de la revista estadounidense, Bella Ramsey volvió a ratificar su identidad de género, detallando sentirse muy cómoda cuando las personas usan el pronombre neutro (they en inglés) para hablar sobre su persona: “Tenía mucha ansiedad con los pronombres. Cuando salió por primera vez The last of us, me decía: ‘Todos me llaman ella porque les parezco ella, así que no pasa nada’. Pero ahora que puedo expresarlo mejor, que me llamen they es lo más sincero para mí. Eso es lo que más soy”.

Sin tapujos, Bella aclaró que su identidad de género no tiene nada que ver con su orientación sexual porque para nada se considera una persona cien por cien heterosexual. “Nunca sabes del todo quién eres, es una constante evolución. Pero desde luego creo que la gente se ha dado cuenta de que no soy heterosexual al cien por cien. Soy un poco ‘ondulada’, ¿sabes? Eso es lo que me gusta decir”.