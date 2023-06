Cómo te besa un hombre que ya no te ama y tiene a otra: descúbrelo y no dejes que te engañe

Si quieres saber si tu pareja ya no te ama y te engaña con otra, existen señales que lo delatan y una de ellas son sus tipos de besos .

Y es que son diferentes los besos que da un hombre enamorado, a los que da uno que ya no te ama ni tiene interés y solo quiere disimular.

Por eso, aquí te decimos cómo son los besos que te da un hombre que ya no está enamorado para que lo descubras y no dejes que te engañe y se salga con la suya.

Te recomendamos: Cómo formar una relación sana: 3 mandamientos a seguir para tener la mejor y más estable

Cómo te besa un hombre que ya no te ama y tiene a otra: descúbrelo y dile adiós a ese patán

Cuando un hombre está enamorado da besos apasionados, sonríe al hacerlo, y hasta te abraza , pero cuando ya no te ama sus besos son más fríos y secos.

Es decir, si ya no te ama solo roza tus labios con los suyos al besarte, y lo hace sin ganas, y ni te mira, el cambio es evidente, y aunque te diga “te amo”, no le creas.

Esto suele suceder cuando ya tiene a otra, y ya tú ni le importas, por lo que prefiere no pasar mucho tiempo contigo, pero se niega a dejarte.

Te recomendamos: Qué significa que un hombre te abrace por la espalda: descubre si ve un futuro contigo o solo es deseo

Cuando ves este tipo de comportamientos, es evidente que hubo un cambio, que tu pareja ya no es el mismo, y debes confrontarlo.