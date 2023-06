Exesposa de Mauricio Israel lo acusa de no atender a emergencia médica de su hija

Una grave acusación planteó Marisol Gávez, exesposa de Mauricio Israel, en contra del periodista. Según Gálvez, el panelista de “Sígueme y te sigo” no atendió tempranamente la solicitud de apoyo en el tratamiento de urgencia que al que debió someterse la hija de ambos.

“La llevaron en ambulancia por problemas coronarios y el padre no se apersonó en el lugar, por lo que la madre se hizo cargo sola”, comentó Sergio Rojas en su live de Instagram “Que te lo digo”, de acuerdo a lo denunciado por la expareja del rostro de TV+ a través de mensajes durante el programa digital.

De acuerdo por la relatado por la mujer a Rojas, fue la misma niña la que se contactó con su padre a través de WhatsApp, frente a lo cual Israel habría respondido: “No puedo ir porque en este momento estoy trabajando en el canal. Avísame cuando te suban, por favor”, según recoge Tiempo X.

Más aún, hace un mes le habrían informado al panelista de “Sígueme y te sigo” de que su hija se encontraba desprotegida pues él no había pagado el sistema de salud, afirmó Sergio Rojas.

“Marisol Gálvez estaba muy molesta y preocupada, porque tuvo que firmar un pagaré”, enfatizaron en “Qué te lo digo”.

La respuesta de Mauricio Israel

Rato después, Luis Sandoval, periodista que también colabora en el live “Que te lo digo”, dio a conocer la versión de Israel con respecto al hecho, luego de que pudo comunicarse con él. El rostro de TV+ aseguró que está dispuesto a costear todos los gastos del tratamiento médico.

En este sentido, Sandoval transmitió que Mauricio asegura “estar presente como siempre ha estado presente con su hija. No está en Isapre, está en Fonasa, porque es lo que puede pagar y que está al día con la pensión de alimentos”.

Asimismo, el comentarista deportivo habría señalado no entender el reclamo de su exmujer. “No saben si la van a hospitalizar, enviar a la casa, o cuánto será el monto”, habría argumentado respecto del pagaré.

Acerca de Israel con su hija, el ex “Me Late” manifestó que “él ha respondido como papá de todas las pensiones de alimentos que requiere la hija”. En este sentido, “quizás si la mamá no está de acuerdo, que el monto es muy bajo, tendremos que llegar a tribunales”, habría aseverado el padre de la menor.

Finalmente, Luis Sandoval explicó, en palabras de Mauricio, Galvez “me escribe y me dice que la niña no está internada, que le están haciendo los exámenes y que de acuerdo a eso se definirá si queda hospitalizada o no”.