Fernando Larraín confiesa que siente que ha legado su impronta en sus hijos

Fernando Larraín reconoce una potente influencia como padre en la vocación de sus hijos, dado que dos de ellos siguen sus pasos. Un orgullo que en vísperas del Día del Padre reluce este destacado actor.

Cabe recordar que el protagonista de “Casado con Hijos” es padre de tres jóvenes, fruto de su matrimonio con Gaby Olivares: Celeste, Iñaki y Jerónimo.

“Ya mis hijos están más grandes, no es la primera etapa, que es para mí la mejor. Ahí uno tiene la posibilidad de estar y hacer cosas con ellos y sentir que uno es la parte clave, porque los niños plasman en la primera parte de su vida absolutamente todo lo que uno hace y todo lo que uno es”, señaló Fernando en conversación con Página 7.

Si bien su descendencia no se encuentra en la infancia, el intérprete considera que está en un gran momento como papá. “Yo creo que mis hijos pasaron un umbral donde les llegó la adolescencia, pero afortunadamente me siguen respetando como una imagen referente”, comenta entre risas.

Y, pese a los desencuentros y problemáticas que presenta toda familia, “son etapas que hay que superar y, en realidad, nos llevamos muy bien”, aseguró.

A la sombra de Fernando Larraín

De los tres retoños, uno comparte con Fernando tanto el parecido físico como el interés profesional. “Iñaki está en Buenos Aires, con un éxito loco. Está estudiando actuación y es muy parecido a mí. De hecho, había grabado dos películas cuando él tenía como 9 o 10 años, que son “Alma” y “Se busca novio para mi mujer”, con la Javiera Contador y Diego Rougier”, señalá el responsable de Tito Larraín.

“Hicimos esa película, y a Iñaki le tocó representarme a mí cuando era joven. Tiene el mismo look, el mismo pelo y todo”, comentó.

“Para mí, fantástico tener a dos hijos allá, porque si no nombro a Celeste, que es mi otra hija que está estudiando allá, me mata. Mi hija Celeste también está en Argentina”, indicó el ex Fresco y natural después del postre.

La joven estudia Actuación en la capital trasandina, pero “es una gran escritora”, destaca Fernando con orgullo.

“Parece que la influencia del padre ha recaído en ellos”, admite.

Cabe señalar que Jerónimo muestra más interés por el deporte, pues juega fútbol y también se encuentra incursionando en la música urbana.