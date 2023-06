Helénia Melán celebró importante logro académico: Se tituló como diseñadora de Vestuario y Textiles

Esta semana, la modelo colombiana Helénia Melán le contó a sus seguidores que cumplió un importante logro académico, se tituló como diseñadora de Vestuario y Textiles en la Universidad del Pacífico.

“Después de una muy larga espera al fin pude cerrar un ciclo de mi vida junto a mi people”, comentó en la descripción de la fotografía.

Ella conversó con Página 7 sobre su pasión por la moda, y reveló que tenía intención de estudiar esto antes de llegar a Chile. “Me tocó atrasar un año este plan porque tenía que homologar mis papeles del colegio”, partió señalando.

“En 2015 entré a estudiar a la Universidad del Pacífico, y todo iba bien. Para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado”, agregó. Esto la llevó al modelaje debido a que ahí descubrió su talento para la pasarela.

“Yo ahí ni siquiera empezaba mi transición, y era todo muy ambiguo en ese momento. A través de la moda y lo que yo expresaba en ella, la gente empezó a ver quién era yo, porque siempre fui Helénia”, reveló la modelo trans.

Sus compañeros le pidieron que modelara sus creaciones, y esto llamó la atención de las agencias, que terminaron contactándose con ella.

“Haber trabajado como modelo me dio una perspectiva distinta y me hizo aprender desde la práctica de ver cómo funciona la moda. Eso fue muy enriquecedor, porque estaba en la universidad y también trabajaba como modelo”, aseguró Melán.

Los planes de Helénia

Desafortunadamente, su universidad cerró en 2018, cuando le faltaba tan solo un semestre para terminar la carrera. Por esto, Helénia le dio prioridad a su carrera como modelo, pero en 2020, el Gobierno le dio respuesta a los estudiantes que se quedaron sin casa de estudios y pudo terminar su carrera de modo online.

Ella arrasó en su evaluación final, la cual fue calificada con un 7. Sobre su proyecto mencionó que “era un tema del que yo me sentía muy empoderada, que era sobre cómo el género afectaba el vestuario. Me fue muy bien en la defensa y eso fue un tremendo logro, por eso tengo distinción máxima en mi título”.

Si bien, en 2021 se tituló, recién ahora tuvo su ceremonia de titulación. “Recién este año pudimos tener la ceremonia de titulación, entonces fue como cerrar por fin un ciclo”, afirmó la modelo.

Sobre cómo se ve a futuro, ella dijo que no se imagina estar en cámara, sino que detrás, en la producción de moda y el diseñador de vestuario. “Como la moda es mi pasión, siempre me voy a dedicar a eso. Encontré mi vocación en la vida y no me vería haciendo algo más”, precisó.

“A corto plazo me gustaría ingresar a la producción de moda, más que al diseño de vestuario. Lo dejaría para más adelante. También me gustaría trabajar en Europa para una marca establecida, ese sería uno de mis sueños, sería genial”, agregó Melán.

“Espero que mi vida siempre me lleve a la moda, porque es algo que amo y que, de alguna manera, me salvó la vida”, concluyó.