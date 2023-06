Ignacia Michelson acusó a Vale Roth y a su marido de llamar a Marcianeke para hablar mal de ella

Ignacia Michelson desde México, se hizo un tiempo para hacer un live, y le mandó un fuerte mensaje a Valentina Roth. La acusó y a su marido de llamar a Marcianeke, su expareja, para hablarles mal de ella.

“La muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado, hablando cosas que yo era esto, era lo otro y ella ‘no yo soy super buena vibra , soy mamá', no le compro ese papel”, dijo.

LEE MÁS: “Somos amigos otra vez”: Ignacia Michelson habla clara de su relación con Marcianeke

Pero no quedó ahí, porque siguió contando detalles de la bailarina, quien el viernes recién pasado fue mamá y no lo está pasando bien, ya que su pequeña Antonia no ha podido ser dada de alta por una pequeña insuficiencia respiratoria.

“¿Ustedes son pendejos creyendo que una mujer por esta embarazada cambió? no mi amor, la gente no cambia”, dijo Michelson.

Además, contó que el esposo de Roth, Miguel de la Fuente, le mandó mensajes por Telegram “amenazándome”.