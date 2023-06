La huella de Pascual en “Juego de Ilusiones” que lo vincula a la desaparecida Trinidad

Mega liberó un nuevo adelanto de “Juego de Ilusiones” en donde queda en evidencia que Pascual mantiene un vínculo con la misteriosa Trinidad, que data de hace muchos años.

Cabe recordar que esta mujer es la madre de Mariana y de quien se creía murió, cuando la esposa de Julián era tan sólo una niña, víctima de un atropello.

No obstante, todo pareciera señalar que está viva, puesto que su cuerpo no se encontró en el férretro y aún no se conoce el paradero de sus restos. Más detalles de Trinidad se conocen en este anticipo del capítulo del próximo viernes.

A las suposciones de que la esposa de Nadir seguiría viva se suma la aparición en la historia del personaje interpretado por María Elena Duvauchelle, de quien se desconoce mayor información más allá de que es la jefa del extraño Pascual (Alejandro Trejo).

De hecho, este rol entrega nuevas pistas en el avance al llamar nuevamente a la mujer encarnada por Duvauchelle.

En la conversación, le comenta que visitó a Guillermo y Susana, sugiriéndoles que regresaran al norte del país, con el fin de hacer efectivo su plan. “Estoy segura de que lo hiciste bien, como siempre”, manifestó ella.

Luego, Pascual le señala que preferiría no volver a relacionarse con ellos, frente a lo cual la villana responde: “Ya queda muy poco, pronto todas las piezas van a estar en su lugar”.

Asimismo, otra escena que confirmaría las suposiciones acerca de Trinidad es el descubrimiento por parte de Ignacio de que el rol de Alejandro Trejo se sindicó, en su momento, como el principal responsable del deceso de la madre de Mariana.

“Hubo un arresto al supuesto conductor del vehículo… y es el mismo tipo que hoy denunció a tu hermana y a Joaquín, eso no puede ser casualidad”, manifiesta el detective al teléfono a Sofía.

Dados estos antecedentes, todo hace suponer que Pascual sería la mano derecha de Trinidad, así como que fue quien le habría ayudado en el pasado ha simular su muerte para huir del sofocante poder de Nadir Nazir.