¿Lady Di tenía su favorita?: Está fue la reconocida actriz que le presentó a William antes de morir

La princesa Diana se encargó de ser una madre amorosa y protectora durante los años que pudo compartir con sus hijos: el príncipe William y Harry, antes de morir aquel 31 de agosto de 1997 durante un fatal accidente de tránsito en Londres mientras era perseguida por paparazzis.

Su legado sigue presente entre sus seguidores pese a los años que han pasado. Sus hijos se han encargado también de que su recuerdo no muera bien sea con las pertenencias que aun conservan o con sus mismas esposas (Kate Middleton y Meghan Markle) quienes suelen presumir cada tanto las joyas o vestuarios que heredaron de la princesa Gales de aquel entonces.

Lo que pocos conocen es que ella se encargó de cumplirle uno de sus deseos a su hijo mayor en medio de su adolescencia como conocer a la modelo que era su gran crush, quien era todo un boom en la década de los 90′.

El crush del príncipe William que contactó Lady Di

No todos tenían la dicha de conocer a famosos con tan solo un llamado de sus padres, pero el príncipe William pudo conseguirlo gracias al renombre que tenía su madre, por lo que a sus 15 años conoció a la reconocida modelo Cindy Crawford, quien tenía 32 años para ese entonces.

La famosa era el amor platónico de futuro heredero de la corona por lo que su madre no dudó en llamarla para que lo visitara en el Kensington Palace.

“Lo impresionante es que ella misma [Lady Di] fue quien me habló a la oficina… Ella estaba ahí con sus dos hijos en Kensington Palace. Me pude dar cuenta que William era un pequeño rey en entrenamiento”, reveló.

Esta anécdota ha sido contada en varias oportunidades por la misma Cindy, quien incluso bromea al decir que no besó “con lengua” al adolescente, pero si decidió llevar un look bastante atractivo de superestrella.

“Cuando lo saludé le di un beso en el cachete, normal, nada de lengua”, bromeó al tiempo que agregó: “Pero sí le di el look de supermodelo: llevé unas botas hasta la rodilla y un vestido corto. Para mí fue entretenido porque conocí a Lady Di”.

Crawford también destacó la humildad que irradió Diana al momento de su visita, pues en lugar de estrictos protocolos se mostró muy cercana y relajada, incluso con su vestimenta.

“Fue como ir a la casa de un amigo. Siento que ella estaba en jeans y con un suéter de cashmere . No descalza, pero casi porque daba esa vibra de ser súper relajada… Me encantó cuán humilde, cuán realista era... y me siento afortunada de haberla conocido en ese tiempo”, sostuvo.

Hasta el momento, William no ha mencionado tal encuentro dentro de sus vivencias, pues suele ser una persona bastante reservada y que respeta los protocolos de su familia.