Modelo de OnlyFans revela que tiene mensajes de Kanye West

Es una realidad que Kanye West se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de los últimos tiempos.

El rapero se separó de la socialité Kim Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos, después hizo campaña política y ha protagonizado diferentes escándalos.

Aunque ahora parece que ya se ha tranquilizado, y mantiene una relación estable con Bianca Censori, una diseñadora de modas australiana, ha salido a la luz una nueva controversia.

Mikaela Testa, la modelo de OnlyFans con la que habló Kanye West

Y es que, la modelo de OnlyFans, Mikaela Testa, dio a entender que el rapero estadounidense realizó algunas “audiciones” con mujeres del país oceánico, previo a decidirse quién sería su nueva pareja.

Ella apareció en el podcast After Hours de White Fox, donde le cuestionaron sobre el contacto más famoso que tenía en su móvil.

La modelo no dudó en mencionar a Kanye West. Pero eso no fue todo, pues entró en algunos detalles inesperados.

Si bien es cierto que no pasó nada entre ellos, y que ahora el rapero ya está casado con Censori, a Mikaela no le importó dar algunos datos extras.

“West hizo audiciones para su nueva pareja”

Y es que según lo que relató la joven, West no sólo estaba tratando de encontrar una esposa australiana, sino que también pasaba por grupos de amigos en el país oceánicos que lo ayudaran a hallar a su mujer ideal.

“No quiero decir esto. Kanye West. Kanye West me envió un mensaje privado. Me envió un mensaje privado diciendo: ‘Hola’. Ahora está casado, así que me siento cómoda diciendo su nombre. Conseguí su número. Le envié un WhatsApp. Eso fue todo.

“Y luego terminó saliendo con una mujer australiana, y también le envió un mensaje a otra conocida mía que era una chica australiana. Tal vez estaba enviando mensajes a chicas australianas en ese momento. ¡Él quiere una chica australiana!”, detalló Mikaela sobre su acercamiento con el famoso rapero.