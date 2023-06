Raquel Argandoña recordó el triste fallecimiento de su madre: “No me alcancé a despedir...”

Al principio del último capítulo de “Tal Cual”, hablaron sobre el estado de salud de Paty Maldonado después del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada. Por esto, recordaron que Raquel Argandoña fue la primera persona que se enteró de lo sucedido.

José Miguel Viñuela se refirió a la entrevista que su amiga dio a LUN, en donde Maldonado señaló que uno de los motivos porque se contactó primero con Raquel fue porque ella actúa y gestiona rápido, lo que fue confirmado por la animadora del programa.

“Uno tiene que dividirse...”

“Por lo mismo, el día que mi mamá se sintió mal, yo no me pude alcanzar a despedir de mi mamá, porque yo me adelanté con una amiga a abrir todos los antecedentes en la clínica, los papeles y todo. Entonces, cuando llegara mi mamá se metiera inmediatamente al box”, partió.

“No me alcancé a despedir, se despidió mi hermana, pero yo tengo ese cargo de conciencia de que yo no la pude abrazar cuando ella estaba un poquitito consciente, sino que abrí el camino. Es que uno tiene que dividirse en ciertas circunstancias”, agregó Argandoña.

“La más fría que abra la puerta, la parte ejecutiva. Pero bueno, en todo caso entró justo y recibió las atenciones que nosotros queríamos. Yo después lloro, primero actúo y después lloro. Hay gente que tiene esa habilidad”, finalizó la animadora.