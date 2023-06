Sami Sheen sobre su trabajo en OnlyFans: “No soy una estrella pornográfica”

La hija en común de Denise Richards y Charlie Sheen, Sami, dejó claro que no es una “trabajadora sexual” en OnlyFans. Con 19 años, aclaró que es falso que ella tenga sexo frente a la cámara.

¿Qué contenido ofrece Sami en OnlyFans?

Las declaraciones de Sheen Richards sucedió luego de que un usuario en TikTok dijera que Sami elige la porno porque no tiene “nada más que ofrecer al mundo”.

“No soy una estrella [pornográfica] y no me encuentro con la gente. No me filmo teniendo sexo. Yo no hago eso”, dijo Sami en un clip. Además, contó que no se siente “cómoda” si lo haría, sin embargo, “no juzga” a quienes sí lo hacen.

Sobre OnlyFans: “me encanta mi trabajo”

“La única razón por la que dije que soy una trabajadora [sexual] es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi [OnlyFans]. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo [sexual]”, dijo la joven.

“He estado haciendo [OnlyFans] durante casi un año completo y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada que nadie pueda decir para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”, agregó la hija de Denise Richards y Charlie Sheen.

Sami tiene planes de aumentarse los senos

Sami contó que decidió salir a aclarar la situación, luego de compartir detalles de su contenido en OnlyFans, donde ofrece el servicio de suscripción por $19.99 al mes.

“Sé que probablemente estés pensando: ‘¿Cómo diablos eres una trabajadora sexual si mantienes [tus senos] censurados?’ Pero confía en mí, tengo mis maneras. Todavía muestro casi todo”, dijo en un video GRWM, y agregó que pronto se haría un aumento de senos.

Con apenas un año en la plataforma, Denise ya ha hablado de esto: “Sami tiene 18 años, lo que puedo hacer es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”.