Todo puede pasar en vivo: a periodista de Canal 13 se le cayó audífono a la alcantarilla y lo rescatan con escoba

Todo puede ocurrir en medio de un despacho en directo. Y fue precisamente lo que pasó esta mañana en T13 AM, cuando a Miguel Acuña se le cayó un audífono a la alcantarilla tras sacarse un gorro. “No te puedo creer”, le dijo Natalia López que en el estudio estaba con Polo Ramírez.

“¿Saben qué? Hay una tragedia, aquí, se me cayó el audífono acá adentro”, dijo el periodista señalando el alcantarillado y luego agregó: “¿Pero saben qué?, tengo toda la esperanza de que lo vamos a lograr, lo vamos a sacar. Esto porque ustedes me hacen colocar gorro, por culpa de ustedes”, les dijo a los conductores del noticiero, Natalia López y Polo Ramírez, quienes no se aguantaron la risa por lo sucedido.

Pero ya Acuña había dado vuelta la página para comenzar a entregar su reporte policial, pero su colega no y no podía parar de reír.

“Ya pos Natalia, ponte seria. Si estamos contando algo serio”, dijo Acuña que hablaba de robos, pero finalmente la risa pudo más.

La recuperación del audífono

En un extremo de un palo de escoba pusieron cinta adhesiva. Luego lo introdujeron dentro del alcantarillado y lograron pegar el audífono a la cinta y así sacarlo a la superficie. “Les decía que tenía un giro sin tornillo y miren, el Make (camarógrafo]) lo hizo, le puso un papel con autoadhesivo (al palo de escoba)”, contó Miguel Acuña.