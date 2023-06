“Yo sentía que me hacía cariño en la cara”: Claudia di Girolamo reveló que vivió una particular experiencia paranormal

Claudia di Girolamo es parte de la nueva teleserie de Chilevisión llamada “Dime con quién andas”, por este motivo el elenco se encuentra promocionando la producción participando como invitados en el programa “Podemos Hablar”.

En el espacio conducido por Jean Philippe Cretton, la actriz reveló que protagonizó un extraño momento paranormal mientras se encontraba preparándose para interpretar el papel de Virginia Woolf en un monólogo.

“Tengo la costumbre de cuando voy a hacer una obra de teatro muy complicada, muy difícil, de retirarme algún lugar a leer sobre el autor, sobre la obra (...) arrendé una cabañita muy pequeña, me acuerdo que estaban construyendo en esa época este condominio de Santa Agusta. Había muchas conversaciones de personas que habitan ahí, con pruebas arqueológicas que estaban siendo construidos sobre un sitio arqueológico”, relató de entrada.

Todo comenzó cuando Claudia se encontraba en su cabaña. “Comí y me acosté en mi saco de dormir, donde de pronto, me quedé dormida y tuve una sensación muy densa y pesada. Sentí que había alguien y no podía realmente despertar y estar lúcida, estaba el peso de una persona sentada al lado mío, yo sentía que me hacía cariño en la cara, pero yo miraba y estaba tan oscuro no había nadie. Solamente sentía esto, trataba de hablar y no podía, trataba de moverme y no podía, estaba totalmente impedida por una razón extraña”, recuerda.

Posteriormente, “la persona de repente se levanta, la cama se vuelve más liviana, y por una razón extraña sigo el trayecto que hacía, pero no me podía ver, cruzó delante mío al umbral de la puerta siendo una luz”, continúo.

Según relata la actriz, en ese momento no entendía lo que estaba sucediendo. “Me pude levantar, camine a la puerta de la pieza y nada (...) mire para afuera; la noche oscura, ni siquiera habían estrellas era invierno, revise todo y nadie”, asegura.

“Me devolví, en ningún momento tuve miedo. Lo único que sentí es que alguien me estaba cuidando, alguien quería decirme que me estaba cuidando”, cerró.