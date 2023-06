“Empiezo a disfrutar de una soledad que para mí era extraña”: Pato Torres se sincera tras su quiebre con Titi García-Huidobro

Pato Torres estuvo como invitado en la más reciente emisión del programa “Zona de Estrellas”, en donde se sinceró sobre su actual situación sentimental tras su quiebre con Titi García-Huidobro durante el 2019.

Con respecto a esto, el actor de 70 años aseguró que “en el amor estoy tranquilo, o sea, no ando desesperadamente buscando una pareja, no tengo la necesidad, no quiero tampoco tener pareja todavía”.

Asimismo, el locutor radial reveló cómo enfrentó esta etapa y la experiencia de mudarse a un departamento de soltero.

“Obvio que cambia radicalmente la vida, porque piensa que estás solo y estás sin los hijos, a los que extraño muchísimo. Empiezo a disfrutar de una soledad que para mí era extraña, después de estar en pareja durante muchos años. Porque mis parejas son larguísimas, de quince a veinte años”, contó Pato en el espacio de Zona Latina.

“Entonces, de pronto encontrarme solo en un departamento y bueno, empiezo a buscar un montón de cosas, entre ellas, empecé a entrenar durante la pandemia, que me hacía mucha falta. Lloré, me reí, me emborraché”, confesó.

Finalmente, Pato Torres afirmó que “en este minuto estoy feliz, estoy tranquilo y otra de la cosas, es que me he reconciliado con todos mis hijos, lo cual es muy importante para mí. Tengo cinco”, cerró.