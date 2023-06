Estos son los 7 capítulos nominados a Mejor Dirección - Serie de Drama en los Emmy 2023, según la predicción de Variety

Han pasado solo 6 meses de este 2023, pero los éxitos televisivos que se han transmitido en las plataformas streaming, aceleran las ganas de los fans por conocer a los próximos ganadores de la nueva edición de los Emmy.

Los Premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, convirtiéndose en los ‘Oscar’ de la pantalla chica en los últimos años.

Por eso, en un año donde se han visto series como ‘Succession’, ‘House Of The Dragon’, ‘Better Call Saul’, entre otros, muchos creen que la nueva edición de los premios es la menos predecible de los últimos años.

Uno de los medios que ya se adelantó con las predicciones es Variety, quien en su acostumbrado segmento de pronósticos adelantó los que considera serán los nominados en la próxima edición del máximo galardón.

A continuación conoce los episodios de series que parten como favorita a llevarse el galardón como Mejor Dirección - Serie de Drama.

Mejor Dirección - Serie de Drama en los Emmy 2023, según la predicción de Variety

1. Connor’s Wedding” de Mark Mylod (Succession) - (9,9 IMDb)

Mientras Logan delega una tarea desagradable previo a su viaje para reunirse con Matsson, Connor se obsesiona con detalles mínimos en su boda.

2. “Long, Long Time” de Peter Hoar (The Last of Us) (8,0 IMDb)

Cuando una persona desconocida se acerca a su complejo, el sobreviviente Bill forja una conexión poco probable. Más tarde, Joel y Ellie buscan la guía de Bill.

3. “Arrivederci” de Mike White (The White Lotus) (8,9 IMDb)

Albie decide ayudar a Lucía. Tanya descubre los verdaderos motivos de Quentin. Portia desconfía de Jack. Ethan y Cam tienen un enfrentamiento. Valentina le da una oportunidad a Mia.

4. “America Decides” de Andrij Parekh (Succession) (9,5 IMDb)

Ha llegado el momento de la elección presidencial, por lo que todos los miembros de la familia Roy y sus allegados, buscarán obtener el mayor beneficio posible para sus respectivas causas.

5. “Living+” de Lorene Scafaria (Succession) (8,7 IMDb)

Para presionar a Matsson y al mercado, los hermanos aprovechan el lanzamiento de un nuevo producto, mientras lidian con sus complicadas emociones y relaciones.

6. “Saul Gone” de Peter Gould (Better Call Saul) (9,8 IMDb)

6 años antes de conocer al traficante de metafentamina “Walter White”, el poco experimentado Jimmy McGill se transforma en su alias, Saul Goodman, un hombre enfocado a la abogacía criminal, que está en busca de su destino.

7. “The Heirs of the Dragon” de Miguel Sapochnik (House of the Dragon) (8,7 IMDb)

Viserys organiza un torneo para celebrar el nacimiento de su segundo hijo. Rhaenyra le da la bienvenida a su tío Daemon cuando este regresa a la Fortaleza Roja.