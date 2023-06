“Lo primero que voy a hacer”: Ganadora de “The Voice Chile” reveló en qué se gastará los 20 millones de su premio

Durante la noche de este jueves 15 de junio llegó el final de la competencia de “The Voice”, en donde Hadonais Nieves se dio un gran abrazo con su coach, el Puma Rodríguez, tras consagrarse como la ganadora del programa de Chilevisión.

La cantante venezolana de 25 años de edad obtuvo un 39,25% de las votaciones del público y se fue a casa con un contrato con el sello discográfico de Universal y además con 20 millones en el bolsillo.

Con respecto a qué hará con este millonario premio, Hadonais contó que: “Lo primero que voy a hacer es salir con mis hijos y que se coman todo lo que quieran y jugar donde quieran jugar, porque hace rato que están encerrados en casa por este proceso que he vivido, y celebrar con mi familia”, detalló la cantante a TiempoX.

Con respecto a esto último, aseguró que quiere algo más íntimo, ya que “soy bastante selectiva para celebrar estas cosas, así que lo haré con las personas que quiero y sé que me quieren”.

Además, la ganadora del programa de talentos descartó gastar su dinero en un viaje y que solo se dedicará 100% a sus hijos y a seguir trabajando “para conseguir más”.

“No tengo ni idea de lo que va a pasar (con el disco que debe preparar), pero estoy expectante de que me vayan a sorprender… He descubierto que esto de Amanda Miguel y Rocío Jurado como que me va, así que voy a pensar si lo considero”, adelantó sobre su carrera musical.

La reacción de su madre

Tras darse a conocer su triunfo, la madre Hadonais Nieves celebró con todo y se puso totalmente eufórica, hecho que sorprendió a la cantante.

“Mi mamá gritaba, lloraba, porque es poco sentimental, entonces verla emocionada y llorar me hace muy feliz, porque es una forma de retribuirle todo lo que ha hecho por mí”, sostuvo, destacando que en Venezuela su familia también está feliz.

Por último, Nieves enfatizó en que durante este camino en “The Voice Chile” logró entablar varias relaciones de amistad y que, si es posible, le gustaría colaborar con Amanda Miguel, Natalia Jiménez y Luis Miguel.