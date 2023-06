“Me enteré de la peor manera”: El drama escolar que afecta a Marlen Olivarí y 900 familias

Marlen Olivarí reveló el drama familiar que está viviendo producto de la situación escolar de su pequeño hijo Lorenzo, de 11 años, puesto que el colegio SEK Pacífico de Concón, decidió cerrar sus puertas desde el 31 de diciembre. Así lo contó en el programa Tal Cual, dando cuenta la angustia que afecta a 900 familias.

“Esto ha sido un balde de agua fría, yo lo he pasado muy mal y todos los apoderados. He visto a los niños llorando y hasta yo también me pegué mis lagrimones, porque es algo inesperado absolutamente. No te imaginas jamás en la vida que el colegio se va a cerrar para siempre”.

Según indicó, la explicación que entregó Jorge Segovia, dueño también de la Universidad SEK, el club deportivo Unión Española y varios colegios en el mundo, es que “tuvo muchos problemas con el sindicato”. Debido a esto, le habrían puesto una elevada multa la Dirección Regional del Trabajo de Viña del Mar.

Sin embargo, los padres no creerían esa razón “ese cuento la familia del colegio no se lo compra mucho, porque el sindicato son 20, 30 personas, y la familia del colegio son casi 900 alumnos”.

A eso, se sumó el rumor que habrían ofertas inmobiliarias, debido a la espectacular vista frente al mar, “bonitas instalaciones, piscina temperada, canchas de futbol”.

Marlen Olivarí enfrenta drama por cierre de colegio SEK Pacífico

“Está bien ser multimillonario, pero tú no puedes dejar a 900 niños sin colegio”, reclamó Marlen, argumentando que no hay capacidad para esa cantidad de alumnos en otros establecimientos de Viña del Mar.

“Yo me enteré de la peor manera, que es la que yo no quería. Lorenzo llegó llorando a la casa y es terrible, porque ver a un hijo sufrir es super doloroso como mamá”.

Según contó, la situación fue informada en primera instancia a los profesores y los padres fueron los últimos en enterarse.

Otro de los reclamo que explicó Marlen, es el millonario pago que realizaron los padres por la cuota de incorporación, señalando que en caso que no sea devuelta, será considerado como “una estafa”.

En conversación con Publimetro, añadió que “están tratando desde hoy de llegar a algún acuerdo para que el colegio no cierre. Y se están haciendo todos los esfuerzos necesarios en beneficio de casi 900 alumnos, profesores y la angustia de tantas familias”, sentenció.