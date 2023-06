“No me verán por cuatro meses”: Diana Bolocco dio detalles de “Gran Hermano” y el “total compromiso” de su familia con el reality

Cuando restan poco menos de tres días para su estreno en las pantallas de Chilevisión, el próximo domingo a las 22:30 horas, Diana Bolocco entregó esta tarde nuevos detalles de lo que será el reality “Gran Hermano”, proyecto que aseguró la tendrá por “cuatro meses” alejada de su familia.

Con la motivación a flor de piel, la animadora de CHV, una de las conductoras del próximo estelar del canal privado, junto a Julio César Rodríguez, inició un Live en su cuenta de Instagram donde incluso participó su esposo, Cristián Sánchez.

Las revelaciones de Diana Bolocco

“Este es un gran proyecto para todos, para nosotros, para el canal. Todos me preguntan por el reality, hasta mi papá, con 90 años cumplidos, va a verlo. Su primer reality”, sinceró la comunicadora, quien aseguró además -con su marido a su lado- que “toda mi familia está embarcada en este proyecto. No me verán por cuatro meses”.

“Todo pasa en vivo y en directo, y los participantes sabrán lo mismo que usted verá, porque todo será en la vida real. Estuve en la casa y fue increíble, ahí estarán por mas de cuatro meses. Tiene un baño amplio, pero uno sólo, para 18 jugadores. No tendrán contacto con ninguna persona, como otros programas de este tipo donde entran de producción a cambiarles los equipos. Acá ni siquiera tendrán ese tipo de contacto. Si necesitan algo se les mandará por una cajita”, enfatizó Bolocco, quien aseguró que con este formato no habrá ninguna opción de sufrir “filtraciones”.

Hasta su marido, Cristián Sánchez, estuvo en el Live que Diana Bolocco hizo para contar del estreno de "Gran Hermano". Fuente: Instagram @dianaboloccof.

“Los participantes se han guardado bajo siete llaves y los conocíamos poquitas personas. La gracia es que no haya filtraciones. Todo pasa en vivo y apenas se conozcan los participantes, no habrá filtraciones por el formato en directo del programa”, indicó la conductora, quien incluso reveló que el aislamiento llegará a tal nivel, que ninguno de los participantes tendrá contacto con sus familiares.

“Me siento utilizado”: Postulante a Gran Hermano se fue en picada contra producción de reality

Icónico chico reality acompañará a Fran García Huidobro en en el panel de analistas de Gran Hermano

“Es total el aislamiento, ellos no hablan ni con sus familiares. No tienen una llamada telefónica, es más, ellos firman como un compromiso. Igual aclaro que ellos no están como prisioneros, se pueden ir cuando quieran, pero ellos dicen si quieren enterarse, si quieren que les avisen de una desgracia de un familiar, si es muy grave o muy cercano”, reconoció.

“Tendrán cero contacto con la realidad, sin relojes, sin tv, ni para ver películas, no tienen Internet. Eso me volvería loca, el no poder ver ni siquiera la hora porque además en esta época se oscurece muy temprano”, agregó.