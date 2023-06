Por esta razón Guillermo del Toro se dedicará exclusivamente a realizar producciones animadas

(Vivien Killilea/Getty Images for IMDb)

Guillermo del Toro se ha caracterizado por tener una carrera donde el horror gótico y el cine de monstruos forman parte esencial de su filmografía. Sin embargo, desde la realización de Pinocho, el mexicano encontró una nueva pasión por el cine animado.

A través de un reporte de The Hollywoood Reporter, se dio a conocer que el aclamado director de cine expresó que le quedan pocas películas de acción en vivo, para dedicarse de lleno a los filmes animados.

“Hay un par de películas más de acción en vivo que quiero hacer, pero no muchas”, proclamó del Toro. “Después de eso, solo quiero hacer animación. Ese es el plan”, dijo en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

“Creo que se puede hacer un drama de fantasía para adultos con stop-motion y conmover a la gente emocionalmente”, reiteró en el festival. Películas animadas de gran éxito como Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles y Super Mario Bros. ayudar a dar “un poco más de libertad, pero todavía hay grandes peleas por hacer”, dijo del Toro. “La animación para mí es la forma más pura de arte, y ha sido secuestrada por un grupo de matones. Tenemos que rescatarlo. [Y] Creo que podemos meter un montón de buena mierda en el mundo de la animación”.

Películas animadas de Guillermo del Toro

A pesar de que para muchos ‘Pinocchio’ es la primera película animada que dirige Guillermo del Toro, la realidad es que el mexicano ha estado en la producción de otros proyectos de este formato.

El cineasta mexicano fue el productor ejecutivo de la película de animación en stop-motion “El alucinante mundo de Norman” (2012), dirigida por Chris Butler y Sam Fell. También trabajó como productor ejecutivo en “Rise of the Guardians” (2012), dirigida por Peter Ramsey, y “The Book of Life” (2014), dirigida por Jorge R. Gutiérrez.

No obstante, todo parece indicar que su filmografía en este género va a incrementarse en los próximos años.