“¡Que pare la tontera!”: La feroz pelea entre Marlene de la Fuente y Mauricio Israel

Gritos y recriminaciones, incluyó la feroz pelea protagonizada por Mauricio Israel con Marlene de la Fuente, durante el último capítulo de “Sígueme y te sigo”.

Resulta que en el programa farandulero anunciaron que la reciente separación del periodista de TVN Iván Núñez con su pareja brasilera Thais Jordao, quien en conversación con Israel, aseguró que Marlene de la Fuente era la gran culpable del quiebre.

El panelista de TV+, leyó en pantalla un mensaje que Thais le envió por Whatsapp, en el cual le informaba que la relación con Iván Núñez había llegado a su fin. Ella se sentía aburrida de los conflictos que mantiene el rostro de prensa de TVN con su expareja, Marlene.

Por lo mismo, Israel comenzó a decir que Marlene de la Fuente quedó “despechada” con Iván Núñez, por tener un hijo en su nueva relación. Pero antes de que siguiera hablando, fue la propia aludida quien llamó al programa, en específico al teléfono de Francisco Kaminski y comenzó a despotricar contra el periodista deportivo como si no hubiera un mañana.

Feroz pelea

“No me interesa lo que diga esta señorita de mí madre... tampoco me interesa lo que pase entre ellos, entiendo que Mauricio Israel tiene que ganar plata y cuidarse la imagen con todo lo que ha hecho. Yo le pido que no hable mal de mí, que no hable, porque no es así”, reclamó con todo.

“Yo escucho al panelista Mauricio Israel, me da pena ese señor que está ahí que habla tanta barbaridad, tanta estupidez, que pare la tontera de verdad”, exigió.

Al escucharla, Israel le preguntó si ella había filtrado información a la prensa correspondiente a Iván Núñez y le gritó que exponía a sus hijos para su beneficio.

Por último, tras la acalorada discusión, Sabrina Sosa señalo que no le gustó el tono que usó su compañero para dirigirse a Marlene de la Fuente.