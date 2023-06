Sandra Bullock regresará a las cintas de acción: confesó que no le gustan las de romance

En los 90, Sandra Bullock se convirtió en un ícono de la pantalla grande tras protagonizar las cintas de acción más memorables como Speed, al lado de Keanu Reeves. Sin embargo, fue Demolition Man junto a Silvester Stallone la que marcaría su carrera.

La cinta catapultó las carresas de muchas estrellas de Hollywood, convirtiéndose en un clásico de culto hasta el día de hoy. Sylvester Stallone y Sandra Bullock se convirtieron en la dupla perfecta y 30 años después podrían regresar a la acción en una secuela.

Hace unos años, Stallone confirmó que la secuela estaba en proceso, y ahora Demolition Man 2 pronto sería una realidad. Por supuesto hay grandes expectativas para esta continuación por la nostalgia y el cariño que los fans le tienen.

Stallone dijo durante una sesión de preguntas y respuestas de Instgram que ya se encuentra en las primeras etapas de producción y afirmó: “Creo que está llegando. Estamos trabajando en ello ahora mismo con Warner Bros., y se ve fantástico, por lo que debería salir. Eso va a pasar.

Hasta ahora no se han revelado más detalles o información sobre el proyecto, y es difícil decir si el elenco original regresaría para su secuela pero es un hecho que está haciendo lo posible para tener a su coprotagonista Sandra Bullock. Actualmente Demolition Man está disponible en Amazon Prime Video.

¿Sandra Bullock odia hacer comedias románticas?

Sandra Bullock es una de las actrices más talentosas y reconocidas de Hollywood. Ella ha trabajado con varios A-listers (Keanu Reeves, Sylvester Stallone, Ryan Reynolds), ha explorado varios géneros en la industria del cine y finalmente se convirtió en una reina de las comedias románticas debido a películas taquilleras como Miss Simpatía.

Sin embargo, el género de comedias románticas es el que más odia. “Dejé de hacerlas, ¿hace cuántos años? Son terribles, son malas y no son graciosas”, dijo Sandra Bullock en 2009 para The Age.

Al comentar sobre su entonces nueva película, The Proposal, compartió la idea general de cómo los personajes femeninos no están bien escritos en las comedias románticas, sin embargo defendió: “Amo mi comedia demasiado como para bastardearla con... comedia romántica”.

Sandra Bullock La actriz protagonizó The Proposal junto a Ryan Reynolds (Carlos Alvarez/Getty)

Eso sí, Sandra ha defendido The Proposal, cinta sobre dos personas que comienzan odiándose pero se enamoran perdidamente después de una serie de eventos alocados. Lo que embona perfecto en la descripción de una comedia romántica, para la actriz no lo es. “La película me recuerda a las películas de las décadas de 1930 y 1940, donde había un paisaje, una historia y se permitía el drama, y no puedes tener una buena comedia sin drama”, dijo tras el estreno.

¿Qué otras películas ha hecho Sandra Bullock?

Todos sabemos que Bullock es la reina de “esas cintas” pero desde The Porposal, no ha querido volver a hacer algo del estilo. Eso sí, ella nunca ha parado y de hecho llegó a ganar el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su actuación en el drama The Blind Side.

Bullock ha optado por películas de géneros más dramáticos o con historias profundas como Extremely Loud & Incredibly Close (2013), The Heat (2013) y Gravity (2013). También probó suerte con producciones exclusivas para la plataforma de Netflix como la cinta de suspenso Bird Box (2021) y The Unforgivable. En 2022 estrenó The Lost City, cinta que si bien tiene tintes de comedia, para Bullock fue como burlarse del género. Bullet Train es su última producción.