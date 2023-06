“Uno se siente humillado”: Monserrat Álvarez recordó percance dental que la dejó llorando en la radio

La animadora del matinal “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez, recordó una historia después de que la reportera Daniela Muñoz entrevistara a un motorista que trabajaba junto a laboratorios y clínicas dentales.

Hace un tiempo, a la periodista le pusieron un diente provisional mientras estaba esperando otra pieza dental. Ella estaba en la radio en un programa con dos compañeras más, y estaba comiendo una caluga Pelayo.

“Me pongo una caluga, no debería porque estaba al aire, pero como estaban hablando mis dos compañeras. De repente hago así (despega sus dientes de la caluga que estaba comiendo) y saco la caluga y ¡estaba el diente en la caluga!”, contó.

“¿Y saben lo que me pasó? Me puse a llorar”, reveló entre risas, “yo sé que soy llorona, pero como que uno se siente humillado”, agregó. Roberto Cox le preguntó si se lo habían pegado mal, y ella señaló que ella no debería haber comido una caluga.

“El dentista te dice: ‘no puedes comer caluga’, puedes mascar lo que quieras, pero la caluga no puedes comer. Yo me tenté y me olvidé”, añadió. Álvarez comentó que en la radio pusieron una canción, y sus compañeras estaban muertas de la risa por el percance.