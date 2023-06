Coté López escribió romántico mensaje a Luis Jimenéz en su cumpleaños: “El único hombre del que me he enamorado y el último”

La empresaria Coté López sigue enamoradísima del hombre con quien se casó hace casi 20 años, Luis Jiménez. En el día de su cumpleaños número 39, la influencer le escribió un tierno mensaje a su marido en su cuenta de Instagram.

“Hoy está de cumpleaños el único hombre del que me he enamorado y el último estoy segura. El amor de mi vida. Mi mundo entero, gracias mi amor porque hace poquito cumplí la mitad de mi vida a tu lado y he tenido una vida maravillosa”, comenzó.

“Gracias mi cielo porque tus brazos siempre han sido mi refugio, gracias por cuidarme y estar siempre para mí. Te amo de una manera que no se puede describir y como dijo Karol G (ooobveo) ‘tú enamoras a cualquiera y la historia se repite conmigo’”, agregó López.

“Podría seguir y seguir…”

Coté señaló que él es lo mejor que le ha pasado en la vida, junto a sus hijos que son producto de la relación con Luis. “Espero vivir muchos años más para molestarte día a día, meter mis dedos en tus margaritas, topar miradas contigo en cualquier parte y sonreírnos”, señaló.

“Cruzarnos por la calle y abrazarnos, ir juntitos a la cocina por cosas para chanchear, que me preguntes ‘¿Con este o con este zapato?’ aún ya sabiendo cuál te queda mejor. Hacer el amor incansablemente y aún así decir que nos extrañábamos”, agregó la influencer.

“Podría seguir y seguir… eres indispensable, te necesito siempre como al gas. Te amo, Luis Jiménez. Mucho demasiado mucho, endless love (amor eterno)”, cerró Coté López.