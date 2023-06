La cruda declaración de Fernando Farías al ser consultado por su alejamiento de la televisión

Fernando Farías, reconocido actor nacional que lleva varios años alejado de la TV, habló justamente de su alejamiento de las producciones televisivas.

En conversación con Nicolás Larraín en el programa Not News del canal Vía X, Farías entregó una cruda declaración respecto a su ausencia en TV.

A pesar de declararse “más actor de teatro que de televisión”, el interprete de Don Genaro en Los 80 recalcó que “me gusta la tele”, por lo que se abrió a hablar de su lejanía de la TV.

“Hay poca pega, porque tienen el peligro de que uno se muera”, dijo Farías ante las sucesivas preguntas de Larraín por su ausencia en teleseries en los últimos años.

“Ponte tú, una escena más o menos complicada (me da un infarto) (…) Entonces temen que pase eso”, agregó.

Un infeliz accidente doméstico

Por otro lado, Fernando Farías dio a conocer un infeliz accidente doméstico que sufrió hace tres semanas.

“Estaba en la cocina y me paré en la puerta, en la noche, no estaba mi señora. Me vino como un vahído, y me fui de espalda”, partió relatando.

“Me pegué en la estufa de parafina que estaba ahí. No me salió nada de sangre. Comencé a gatear porque quedé medio mareado, y me fui al sofá”, continuó.

Pese a la gravedad de los hechos, el Rey Guachaca 2011 desdramatizó con lo sucedido. “Yo lo que digo, es que un accidente puede pasar en cualquier momento”, dijo.