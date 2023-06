“No estuve de acuerdo”: Daniel Fuenzalida recordó petición de TV+ sobre los panelistas de “Me Late”

El querido animador y locutor de radio, Daniel Fuenzalida, se sentó junto al periodista José Antonio Neme en el programa “45 minutos con” de Mega Plus, donde tuvo una reveladora conversación sobre la cancelación de “Me Late” en el canal TV+.

“Me pidieron traer rostros atractivos para subir el pelo al programa, por ejemplo, a Raquel Argandoña”, contó, de acuerdo a lo consignado por La Hora. “Sin embargo, no estuve de acuerdo porque era un programa de amigos, en el que cada uno se esforzaba para que funcionara”, aclaró el comunicador.

“Si hubiera seguido otra lógica de trabajo, me quedaba solo como animador y productor, pero no era justo ya que ellos me acompañaron desde un comienzo”, agregó Fuenzalida.

“Todos tenemos tejado de vidrio”

De igual forma, Daniel se refirió a las críticas de Paty Maldonado a Cathy Barriga, tras el anuncio de la incorporación de la exalcaldesa a “Me Late”.

“Es fácil criticar a los demás, pero todos tenemos tejado de vidrio. Incluso en su propio canal de YouTube, hay una persona que emite juicios constantemente”, señaló.

Finalmente, el animador entregó su análisis sobre el estado de los programas de farándula en la televisión nacional. “La televisión está pasando por una falta de proactividad, es la misma, pero con distintos logos. Por eso programas como ‘Me Late’, funcionan muy bien”, cerró.

El próximo sábado 24 de junio a las 22 horas, vuelve el programa de farándula “Me Late” a las pantallas de la televisión chilena, por la señal de “Zona Latina”.