Anita Alvarado reveló la razón detrás de su ausencia en la boda de su hija, Angie: “Teníamos todo listo…”

Desde Chile y a través de una pantalla de Zoom, Anita Alvarado tuvo que vivir el día más importante en la vida de su hija, Angie Alvarado. El pasado viernes, Angie contrajo matrimonio en Australia junto a su pareja de años, Rodolfo Kamke, y Anita no pudo estar presente físicamente con todos sus hijos.

Según contó la “geisha chilena”, había planificado con anticipación el viaje junto a sus otros seis hijos hacia el país oceánico. Sin embargo, cuando llegó el esperado día, se encontraron enfrentando la realidad de ver la ceremonia desde la pantalla de un ordenador.

A pesar de haber tramitado los pasaportes para todos sus hijos, Anita requería la autorización de los padres de sus dos hijos más jóvenes, de 17 y 9 años. Tristemente, esa autorización nunca llegó. En una entrevista con el diario LUN, Anita contó: “Teníamos todo listo, yo me saqué la mugre trabajando para que fuéramos todos, ni para taxi les iba a pedir a estos padres y no firmaron porque no me superan”.

La influencer chilena dejó en claro que no estaba dispuesta a viajar sin sus dos hijos más pequeños. “¿Cómo iba a ir sin dos de mis hijos? Éramos todos o ninguno. El viaje siempre fue pensado para ir todos a estar con Angie. Los más chicos eran los más entusiastas, no los íbamos a dejar acá”. Sin embargo, encontró consuelo en el hecho de que Angie tenía dos hermanos en Australia, Xephora y Felipe. Felipe acompañó a Angie en el camino al altar y su hijita llevó los anillos, según contó Alvarado.

A pesar de la distancia física, Anita Alvarado y sus hijos se vistieron con sus mejores galas para sentirse parte de la boda, aunque fuera a través de una pantalla. “Lloramos de alegría por verla realizada y también de pena porque ella quería que fuéramos”, explicó Anita, y agregó que se puso “un vestido maravilloso, negro”, y que se maquilló bien, porque sus ojos “no daban más de puro llorar”.

La querida personalidad de TV confesó que las lágrimas también se debían a que no pudieron acompañar a Angie en su día especial, agregando que sintió “impotencia por estar presenciando uno de los días más importantes en la vida de mi hija por una cámara. Sin toda su familia, cuando deberíamos haber estado ahí. Sin poder abrazarla”.

Según la legislación chilena, para que los menores de edad puedan viajar fuera del país se requiere una autorización notarial de ambos padres, así como el consentimiento del tribunal de familia.

Así fue la íntima ceremonia de Angie Alvarado y Rodolfo Kamke:

Las fotografías que compartió Angie tras casarse. Fotografía de Instagram Las fotografías que compartió Angie tras casarse. Fotografía de Instagram