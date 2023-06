Fabrizio Copano enfrenta las últimas críticas de Pailita: “No escribo los chistes como para a herir a alguien”

Durante su exitosa presentación en la última edición del Festival de Viña del Mar, el comediante Fabrizio Copano lanzó un par de chistes sobre Pailita que provocaron profunda molestia en el artista del género urbano.

Con el paso de los meses el asunto alcanzó otros ribetes y se transformó en una polémica mayor. Y es que Pailita acusó que sufrió acoso por redes sociales como consecuencia de los chistes de Copano en el escenario de la Quinta Vergra.

De hecho, tras la trágica muerte del artista Galee Galee, quien justamente venía siendo víctima de acoso en redes sociales antes de su deceso, Pailita repasó a Copano en duros términos.

“Y aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente. El otro pajarón (Copano) tiró un chiste de que me comía a mi mamá. Quería puro desaparecer de este mundo lleno de burlas y odio, porque nadie se puso en mi lugar, todos se reían, después que pasan las weas se lamentan. Quizás para ustedes en el momento les da risa, pero a la otra persona no, corten con su cagá de ciberbullying”, expresó el interprete de “Me arrepentí” luego de la muerte de su colega Gabriel Zúñiga.

Las palabras de Pailita tras la muerte de Galee Galee Foto: Instagram

Ante dichas críticas, el aludido Fabrizio Copano entregó su parecer sobre esta polémica y la rabia de Pailita. “Se le había muerto un amigo recién, entendí que porque se había suicidado. Y yo pensé ‘que diga lo que quiera’. Si quiere putear al mundo, si quiere putearme a mí, está bien, estaba dolido por algo terrible que le acababa de pasar”, sostuvo el comediante en entrevista con El País.

Tras ello Copano estableció que “a mí no me no me interesa la verdad ser un polemista contra el mundo del género urbano porque no tengo nada contra él. No escribo los chistes como para a herir a alguien o destruirlo. El ciberacoso es terrible y las empresas de redes sociales deberían bajar esas cuentas. Pero si yo hago un chiste y un idiota se pone a acosar a alguien por eso, no puedo hacerme cargo”.