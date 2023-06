Vale Roth reveló la drástica medida que tendrán con respecto a su hija: “Con Miguel vamos a tomar una decisión…”

Hace poco más de una semana, Vale Roth dio a luz a su primera hija junto a Miguel de la Fuente, a quien llamaron Antonia. La influencer compartió todo su proceso de embarazo, posteriormente el parto, y ahora continúa mostrando cómo ha sido desde la llegada de su retoña.

Según contó ella misma, la pequeña Antonia aún no ha podido ir a casa con sus padres, debido a que ha estado en observación en el centro médico. La influencer reveló que la pequeña ha tenido algunas complicaciones de salud, específicamente, padece una inmadurez respiratoria, el que consiste en un síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de distrés respiratorio, una complicación bastante común, especialmente entre los neonatos prematuros.

Previo al nacimiento de la pequeña, Vale Roth confesó que iban a ser muy estrictos respecto a las visitas que recibiría la bebé, señalando en esa oportunidad que no debías ser de más de una hora y que no permitiría besos, fotografías, entre otras condiciones. Ahora, volvió a comentar las medidas que tomarán junto a su pareja con respecto a la bebé y la contingencia actual sobre los virus respiratorios.

En las últimas horas, la influencer compartió un video, donde el Doctor Villaseca hacía un claro llamado a no visitar a los recién nacidos para evitar futuros contagios y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. “Hago un llamado urgente a las mamás, papás, de un recién nacido o bebé muy pequeño, o quien está por nacer. Por favor evitar las visitas a los recién nacidos; tíos, primos, sobrinos, padrinos, etc.”, decía el experto.

“Por favor evitar las visitas, pueden contagiar a las guaguas. Por favor, no insistan en visitar a un recién nacido. Y mamá y papá, si a ustedes les da temor decir que no, muéstrales este video. No vayan”, agregó el profesional.

Ante esto, la madre primeriza señaló lo siguiente: “Mañana con Miguel vamos a tomar una decisión con este tema urgente”, dando a entender que tal vez tomaran precauciones con respecto a las visitas.

“Si voy a algún lugar voy con mascarilla. Con Miguel vamos a ver qué hacemos, si se siente un poquito resfriado lo mando a la casa de sus papás, chao, se fue para allá”, declaró más tarde Vale Roth en una historia de Instagram.

Además, continuó agregando: “Hoy día vamos a hablar con los doctores a ver qué nos recomiendan. Muchos dicen que cuando llegue a la casa tire la ropa a lavar, se meta a la ducha y ahí que me salude recién. Ahí va a ser cuático porque la vida está cuática, el virus está cuático”, sentenció la exdeportista.