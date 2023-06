“Xenofóbico”: Chris Carpentier hizo enojar a puertorriqueños en ‘MasterChef Celebrity’

Los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ no han estado muy contentos con el desarrollo de lo que va de la temporada actual, y las criticas siguen sin detenerse.

Desde los participantes hasta las recetas y las actitudes que muchos de los famosos escogidos han demostrado, dieron para que la polémica y el drama sea lo único que tenga hablando a la gente del reality culinario

Y gracias a un comentario que el chef Chris Carpentier hizo sobre la comida de Puerto Rico, para compararla al momento de criticar el plato que estaba probando, fue motivo para que en los comentarios se lo reprocharan.

Chris Carpentier hizo enojar a los puertorriqueños por un comentario que hizo en ‘MasterChef Celebrity’ 2023

En una de las recientes fotografías publicadas en la cuenta oficial de Instagram del concurso, muchos puertorriqueños que siguen la edición colombiana de este reality, se quejaron fuertemente.

Al parecer, no les gustó para nada la forma en que el cocinero comparó la gastronomía de Puerto Rico, con un platillo que no fue de su agrado, y esto hizo que hasta lo tildaran de “xenofóbico” y “racista”, claro, sin fundamento alguno:

Muy feo y de mal gusto el comentario que insinuó el chef @chriscarpentier de la gastronomía puertorriqueña. Aquí se hace el pastelón con amarillos, carne molida o pollo.”, “Es parte de nuestros platos típicos. Que a usted no le guste no es motivo de menospreciar nuestra comida. ¡Es riquísimo!”, “Su comentario a @lucesvel estuvo muy mal, lleno de xenofobia y racismo.”, “Qué pena que aún en el 2023 las culturas latinoamericanas no sepan apoyarse entre sí y siempre quieren desprestigiar a otro país hermano.”. fueron algunos de los ataques que los puertorriqueños le enviaron al jurado de ‘MasterChef Celebrity’ 2023

¿Qué pasó con Francisca en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2023?

Y aunque la joven actriz aún no se ha pronunciado en las redes sociales, la mayoría espera que esté bien, pues hasta ahora se desconoce qué fue lo que pasó con Francisca en Masterchef Colombia 2023.

Solo se conoció a inicio del capítulo que Biassini expresó: “Hoy faltó Francisca y Luces por tema de salud”, pero luego de eso nadie justificó sus ausencias alarmando así a sus fans.

Sobre todo, porque esta temporada ha sido muy polémica y aún hay quienes no superan que Catalina Guzmán, conocida como ‘La Cata con botas’ haya sido la segunda eliminada de la competencia.

Y es que todos argumentan que estas personalidades sí saben cocinar y desenvolverse bien ante cada reto, mientras que Martha Isabel Bolaños y el mismos Diego Saenz solo han generado malestar porque les resultan pesados e insoportables.