“A la gente le atrae las uniformadas”: Ex cabo de la FACh y ex carabinera anuncian video para adultos en conjunto

La exCabo 2° de la FACh Kimberly Villalobos Zúñiga (27 años), se hizo conocisa en redes sociales luego de contar al mundo su nueva vida dedicada a la producción y comercialización de material para adultos en Arsmate.

Fueron 7 años como uniformada, los que quedaron atrás para, según ella “dedicarme a lo que realmente me gusta, yo si entré a la Fuerza Aérea fue por mi prima, pero desde el día uno me quería salir. Los milicos viejos me dicen que soy mal agradecida, pero no se trata de eso, yo respeto a la Fuerza Aérea, pero simplemente no era mi rubro”, contó la joven a La Hora.

“En Instagram me subieron 10 mil seguidores gracias a la noticia que se difundió por todos lados, en mayo estuve en el top 100 de las minas con más crecimiento en seguidores”, reconoció.

Además, reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas. “Me han llegado comentarios que prácticamente me estoy prostituyendo y esto no es lo mismo, tienen que entender este concepto. Al principio les llamó la atención, pero otros me decían que me hiciera una página porque no faltan los calientes, ya hay hasta stickers de mi poto”, aseguró.

[ LEE TAMBIÉN: Excarabinera que sube contenido de adultos en Arsmate denuncia acoso de parte de efectivos policiales ]

FACh y carabinera como dupla

Sobre la irrupción de ex uniformadas a las plataformas de comercialización de contenido para adultos, como es el caso de la ex carabinera, Victoria Monsalve, Kimberly cree en una alianza, considerando la repercusión que generó su historia y la de la ex policía.

“Ella me habló por Instagram, hemos estado hablando para hacer algo bueno entre las dos… podríamos hacer un contenido muy bueno, porque a la gente le atrae las uniformadas”, prometió.