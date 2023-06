Carabinero de Gran Hermano sorprendió con trágica historia de amor: “Tengo que convivir con eso”

Fue el participante número 11 en ingresar a la casa estudio del reality Gran Hermano. Rubén Gutiérrez es un carabinero de 26 años en situación de retiro temporal, proveniente de Yungay, quien relató una trágica historia de amor, la cual confesó lo marcará de por vida.

En conversación con Julio César Rodríguez, quien hizo de anfitrión de los 18 jugadores, contó sobre su salida de carabineros, en búsqueda de mejoras salariales, puesto que debía cuidar de sus siete hermanos menores.

Pero. lo más impactante fue cuando reveló su primer amor, el cual terminó con un desenlace fatal, puesto que su polola decidió quitarse la vida un día antes de que se fueran a vivir juntos.

“Salimos, nos conocimos, empezamos a pololear como todo joven. Y cuando me dijo ella que iba a ser papá, yo estaba más feliz todavía”, recordó contento.

“Ahí dije, ‘¿qué voy a hacer?’. Dije, ‘ya, vamos a arrendar una casita’”, agregó. Pero, su pareja tenía otros planes.

“Fue un día 18 de diciembre. Y a las 07:57, recibo una llamada que me dicen que ella se había ahorcado. Para mí fue un golpe, no lo podía creer. Eso no se olvida. Yo tengo que convivir con eso, es una mancha. Y hoy en día tengo toda la mentalidad y aptitudes para salir adelante”, confesó.

Casa destruida

Además, años antes sufrió la destrucción total de la casa que arrendaban con su familia, a causa del terremoto de 2010. Esto los obligó a vivir, por un tiempo, en una carpa al borde del río.