¡De ahorradores a virales!: Pareja se robó el show al llegar a su boda en Metro

Pamela y Jorge son una pareja de recién casados que sorprendió a todos este fin de semana al llegar a su fiesta de matrimonio en el Metro de Santiago. Con esta inusual elección de transporte, la pareja logró captar la atención de las redes sociales y volverse virales.

Pamela Veloz, de 52 años, y Jorge Valenzuela, de 55 años, decidieron ahorrar en su gran día y tomaron la decisión de utilizar el metro para dirigirse desde la estación Los Dominicos de la Línea 1 hasta el restaurante donde celebrarían su boda, ubicado en Escuela Militar. ¡Y no lo hicieron solos! Cerca de 30 invitados los acompañaron en esta aventura. “Les avisamos que a todos que tenían que tener su Bip! cargada”, reveló la novia.

La idea de tomar el Metro surgió cuando una amiga ofreció pagarles el servicio de transporte en auto, sin embargo el novio rechazó la opción. “Una amiga me dijo: ‘Te pago el auto que los lleve’. Le comenté a Jorge, que es como súper austero, y él dijo ‘no, qué derroche, vámonos en Metro””, señaló Pamela.

Pamela compartió con el diario LUN que en lugar de solicitar regalos, pidieron a sus invitados que les obsequiaran dinero para poder remodelar su cocina. Esta decisión, sumada al viaje en Metro, creó un ambiente de originalidad y diversión en su boda.

La pareja no dudó en solicitar autorización a Metro para llevar a cabo su plan poco convencional. Para su sorpresa, recibieron una respuesta positiva y fueron recibidos en la estación con entusiasmo por parte del personal del tren. Además de un cálido recibimiento, les regalaron un juego de tazas conmemorativas y su llegada fue anunciada a través de los altavoces del Metro.

Pamela agregó que “todo el mundo me decía ‘pero cómo te vas a ir en Metro. ¿Pero por qué no?Cuando he viajado, he visto a los novios en Nueva York o en Italia sacándose fotos en la calle, era como divertido”. Con su valiente elección de transporte y la prioridad de guardar dinero para remodelar su cocina, esta pareja demostró que las bodas pueden ser tanto memorables como económicas.