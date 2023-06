Doble vida de Juanjo de “Generación 98″ dejó la grande en redes: “Siempre los callados son los peores”

Este domingo Mega transmitió un capítulo de larga duración de “Generación 98″, en el que quedó en evidencia que Juanjo (Nicolás Poblete) tiene una vida paralela, con amante e hija.

El personaje que es marido de Vale, con una familia Opus Dei y tres hijos, recibió un llamado y se fue de forma urgente a una casa dentro de un bosque, donde es recibido por Alicia (Lorena Capetillo) y su hija.

La mujer -quien está consciente y acepta ser la amante- lo llamó porque le adelantaron una actividad del colegio a la niña, por lo que Juanjo corrió a su segunda casa.

Así los seguidores de la teleserie manifestaron sus ganas de que Vale (María Gracia Omegna) se entere lo antes posible de la doble vida de su marido, al que cree perfecto.

“Siempre los callados son los peores”; “Mmmmm fome, no me sorprende que el hombre y más bien aún ese que se hace el Gil tenga otra mujer, lo que me sorprende es que un haya mujeres dispuestas a tener un marido compartido 🤷🏻‍♀️ conformarse con las migajas de otra jamás”; “Shuuuu los piolitas son los peores, los que mantienen una doble vida, quede así 🤯🤣”, comentaron los televidentes.