“Hubo un intento de hacer un golpe de estado”: La crítica de Arturo Ruiz Tagle al estallido social

El actor y comediante Arturo Ruiz-Tagle manifestó públicamente su opinión respecto a lo ocurrido durante el estallido social, durante el capítulo de La Divina Comida, donde compartió mesa junto a Andrea Hoffmann, José Alfredo Fuentes y Claudia Aldana.

Todo partió cuando el Pollo Fuentes recordó el sketch que realizó en apoyo al Rechazo.

“Fuiste arriesgado, porque tú eres un hombre de izquierda. ¿Por qué este cambio? ¿No te gustaron los convencionales?”, le preguntó el exanimador de “Venga conmigo” a Ruiz-Tagle.

“No me gustó la violencia, no me gustó la mentira. La mentira de decir ‘los pacos quemaron el Metro’. Aquí hubo un intento de hacer un golpe de Estado. Así no más”, respondió el humorista, consignó La Cuarta.

Arturo Ruiz Tagle criticó el estallido social

Además, aclaró que “el Presidente Piñera no era de mi gusto, pero yo soy demócrata y pacifista, me gusta la verdad y no me gusta que me traten de hueón, de decirme ‘no, es que estos 30 años han sido puro robo’. Eso era mentira”.

Finalmente, en relación al estallido social, el artista precisó que “a todos nos afectó, porque la gente que trabajaba en teatro no tenía público, porque la gente tenía miedo de volver a su casa. Desde ahí yo no puedo estar de acuerdo con la revolución, yo creo en la evolución, no en la revolución”.