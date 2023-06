“¿Los chilenos no tienen bidet?”: Argentinos se asombraron tras escena en el baño de Gran Hermano

El reality show Gran Hermano hizo su esperado debut en Chilevisión, presentando a sus 18 concursantes, quienes hicieron su ingreso a la locación que se encuentra en Argentina.

Sin embargo, fue una escena particular en el baño la que capturó la atención de los argentinos, quienes siguieron el programa desde el otro lado de la cordillera. Jennifer Galvarini, conocida como “Pincoya sin glamour” en el show, mostró a la participante Alessia Traverso un elemento desconocido para ella: el bidet.

Originaria de Chiloé, Alessia quedó perpleja al verlo y exclamó: “Mira esto que hay acá, yo no conocía este mini baño en mi vida, yo había visto esta cosa”. Al descubrir su propósito, Alessia agregó: “Estuve descubriendo qué es y ‘caché’ que es para lavarse el ‘poto’”. Sin embargo, cuando abrió el agua, el chorro apuntó directo a la cara de Alessia, dejándola mojada.

Esta inusual escena no pasó desapercibida y generó comentarios incluso más allá de la pantalla de televisión. Diego Poggi, un popular Youtuber, expresó su sorpresa ante el desconocimiento del bidet en Chile: “Es un bidet, ¿qué? ¿Los chilenos no tienen bidet?”. Animando a que se compartiera el momento en las redes sociales, Poggi agregó: “Espectacular, corten este pedazo, por favor, que alguien lo suba a TikTok y me etiquetan”.

El impacto de la escena se hizo evidente cuando 12.000 personas siguieron la reacción de Poggi en tiempo real. Incluso el reconocido medio argentino Clarín destacó el ingreso de Mónica Ramos, una mujer de 77 años que cumplió su sueño al formar parte de esta edición. Su participación rompió el récord mundial como la concursante de mayor edad en el ciclo hasta el momento.

Los chilenos en Twitter también comentaron el hecho, señalando: “Chile y Argentina son los únicos países sudamericanos en que hay bidet en las casas. Argentos alaracos”, escribió un internauta. Otro fue más allá y escribió: “Acá nos bañamos”. Otros comentarios que se hicieron ver fueron: “Teníamos pero evolucionamos”, “Pasó de moda”.

Sin embargo, algunos usuarios quisieron explicar por qué ahora es desconocido el bidet, señalando que era un elemento propio de las familias más adineradas, mientras otro explicó que lo quitaron para crear baños más pequeños.

Es importante mencionar que la versión chilena de Gran Hermano se graba en los estudios de Telefé, los mismos donde se llevó a cabo la competencia en Argentina.

