“Me fui en cana el 11 de septiembre del 73′”: Negro Piñera recordó la vez en que lo llevaron preso durante la dictadura de Augusto Pinochet

En un nuevo capítulo del popular programa de entretenimiento “Es la hora de tu podcast”, reconocido por sus amenas conversaciones junto a Willy Sabor y Dj Lolito, se presentó un invitado especial: José Miguel Piñera, conocido como el Negro Piñera, reconocido cantante, empresario y personalidad de la televisión chilena.

Durante su participación en el programa, el Negro Piñera compartió su experiencia de vida durante los años 70′ en Chile, caracterizados por su estilo de vida bohemio y hippie. Lo que sorprendió a todos los panelistas fue la desagradable experiencia que le tocó vivir el mismo día del golpe de estado en Chile.

Remontándose en el tiempo, José Miguel Piñera recordó que previo a 1970, se encontraba en Woodstock, donde disfrutó de una semana inolvidable junto a sus amigos. “Nos fumamos hasta el shampoo de hierbas”, comentó en tono de broma, arrancando risas entre los panelistas del podcast.

“Llegamos el año 70, terminó el gobierno de Eduardo Frei Montalva, después cuando llegó el Doctor Salvador Allende. Volvimos a Chile, estuve los 3 años del gobierno de Allende, del cual, tengo que decir, que en la parte cultural, musical, había mucha onda, recitales, obras de teatro”, comenzó contando José Miguel Piñera. “Yo lo pasé la raja en esa época”, confesó, generando más risas en el estudio.

”Pero, obvio que la parte económica estaba…”, antes de terminar, Dj Lolito añadió “Como el Loli”, a lo que Willy Sabor agregó “lamentablemente”. El Negro Piñera continuó su relato: “Llegaron los militares, y yo morí”, dijo a tono de broma. “Ahí me fui de Chile al tiro”, señaló, revelando además que él “tenía una disco a los 17, 16 años, en Farellones”, dando a entender que no era posible llevar su estilo de vida en plena dictadura.

“Bueno, llegaron los militares, y… toque de queda”, continuó con su relato, a lo que Dj Lolito le consultó: “¿Y te llevaron alguna vez por el toque de queda o no?”. “Yo me fui en cana po” contestó Negro Piñera para sorpresa de los presentes. “Yo me fui en cana el 11 de septiembre del 73″. “¿Cómo fue la experiencia?”, le consultó Willy Sabor, “Pal Loli, 5 días adentro. Me cortaron el pelo, tenía el pelo largo”, reveló el cantante.

“La hue… es que yo tenía locales de noche, se acabó la bohemia y dije “Yo me voy de Chile”, si estaba la patá aquí. No había bohemia, había que acostarse a las 11 de la noche y esa es la hora en que yo me vengo levantando”, comentó entre risas el “Negro”.