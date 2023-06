“Me pide una noche junto a él”: Daniella Chávez mostró audio de ‘Chino’ Ríos realizándole feroz propuesta indecente

El programa “Sígueme y te sigo” partió hoy día con una bomba farandulera difícil de igualar. Resulta que comenzaron el espacio de TV+ mostrando un mensaje donde se escucha la voz de Marcelo Chino Ríos y que va supuestamente dirigido a Daniella Chávez.

“Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hueones, porque tengo tanta huea de todos estos sacohueas...Pero tu me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos... ¿Te tinca o no? Cuéntame”, se escucha en el audio que compartió la modelo además en su cuenta de Tiktok.

Atónitos, los panelistas del programa llamaron a Daniella Chávez, quien por telefóno contó que este mensaje es del día sábado y sería uno más de tantos que comenzó a enviarle desde que ella era panelista del programa de TV+.

“Me trata de prostituta”

La misma Daniella dio sus razones para exponer este audio.“Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista”, señaló en un tweet.

Pero eso no fue todo: “Jaja Pobre Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, aclaró Daniella Chávez.

Además, en el programa de TV+ dejó en claro que “estoy acostumbrada a que los hombres me digan cosas, lo que provocan mis fotos”, por lo mismo no va a demandar ni nada por esa línea.

“La idea era juntarnos para hacer una entrevista, pero siempre estaba joteando hasta ese audio enque me invita a una noche de pasión”. aseguró.

La situación llama mucho la atención, ya que solo hace unos días fue el propio Chino Ríos quien subió un video a sus redes sociales besando a su esposa Paula Pavic, con quien supuestamente se iban a divorciar, pero luego se arrepintieron.